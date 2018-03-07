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J&J Official 7 Minute Workout 2.0.6 (Android)
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  4. J&J Official 7 Minute Workout - Android İçin Sağlık Uygulaması

J&J Official 7 Minute Workout

2.0.6
Android
J&J Official 7 Minute Workout
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun -
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7 dakikalık egzersiz ile fazla kilolardan kurtulun.

Johnson & Johnson İnsan Performansı Enstitüsünde Egzersiz Fizyolojisi Direktörü Chris Jordan tarafından tasarlanan bu uygulama, fazla kilolara sahip olan kişiler için gayet ideal. Haftalık ve günlük olarak yapacağınız egzersizler ile yağ yakım hızınızı artırabilir, böylelikle kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.

Toplamda 22 ayrı egzersiz programını barındıran uygulamada pek çok çeşitte antrenman yer alıyor. En azı 7 dakika olan bu egzersizler 30 dakikaya kadar çıkabiliyor. Yani hayatınızın az bir süresini ayırarak düzenli bir şekilde yapacağınız bu antrenman, fazla kiloları vermenize olanak sağlayacak. 

Ayrıca 72'ye yakın harekete sahip olan uygulamada, kendi planınızı yapabilir ve işlerinizin haricinde hayatınıza yer açabilirsiniz. Her ortamda yapmaya müsait olan bu hareketleri bin farklı varyasyon ile kombine edebilirsiniz.

J&J Official 7 Minute Workout Özellikleri

  • Fazla kilolardan kurtulun
  • 7 dakika ila 30 dakika arasında egzersizler
  • 22 ayrı egzersiz programı ve 72 farklı hareket
  • Hareketleri, video izleyerek öğrenin
  • Facebook ve Twitter üzerinden antrenmanlarınızı paylaşabilirsiniz
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