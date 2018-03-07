Johnson & Johnson İnsan Performansı Enstitüsünde Egzersiz Fizyolojisi Direktörü Chris Jordan tarafından tasarlanan bu uygulama, fazla kilolara sahip olan kişiler için gayet ideal. Haftalık ve günlük olarak yapacağınız egzersizler ile yağ yakım hızınızı artırabilir, böylelikle kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.

Toplamda 22 ayrı egzersiz programını barındıran uygulamada pek çok çeşitte antrenman yer alıyor. En azı 7 dakika olan bu egzersizler 30 dakikaya kadar çıkabiliyor. Yani hayatınızın az bir süresini ayırarak düzenli bir şekilde yapacağınız bu antrenman, fazla kiloları vermenize olanak sağlayacak.

Ayrıca 72'ye yakın harekete sahip olan uygulamada, kendi planınızı yapabilir ve işlerinizin haricinde hayatınıza yer açabilirsiniz. Her ortamda yapmaya müsait olan bu hareketleri bin farklı varyasyon ile kombine edebilirsiniz.

J&J Official 7 Minute Workout Özellikleri