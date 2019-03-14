Gelmiş geçmiş en iyi şef olmaya hazır mısınız?

Touchten Games tarafından geliştirilen Japan Food Chain ile en iyi Japon yemeklerini yapmaya ve bu alanda en iyi şef olmaya çalışacağız. Oldukça eğlenceli bir yapıya sahip olan Japan Food Chain mobil platformda arcade oyunları arasında yer alıyor.

İki farklı mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan yapımda oyuncular Japon yemekleri yapacak ve müşterilerine sunacaklar. Müşterileri memnun bırakmaya çalışacağımız mobil arcade oyununda yeteneklerimizi de sergileme fırsatı elde edeceğiz. Oyuncular verilen siparişleri doğru bir şekilde hazırlayacak ve müşterilerinin beğenisini kazanmaya çalışacaklar.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından iki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak oynanabilen yapım Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip olarak boy gösteriyor.

İyi oyunlar dileriz.