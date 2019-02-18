JAWS.io, Steven Spielberg’ün yılların eskitemediği efsane gerilim filmi Jaws Köpek Balığı’nı akıllara getiren multiplayer mobil oyun. Jaws filminin geçtiği Amity Adası’nın sularında geçen oyunda yüzen insanları kurtarmaya çalışıyorsunuz. İnsanların hayatı sizin elinizde!

Android platformuna çıkış yapan sayısı .io uzantılı online multiplayer oyundan biri JAWS.io. Detayların göze çarptığı yüksek kalitede grafikler sunan deniz oyununda katil köpek balığı olarak bilinen JAWS’dan insanları koruyorsunuz. Denize açılarak yüzen insanları birbir teknenize alıyorsunuz. Kan kokusunu metrelerce uzaktan alan JAWS’ın insanları yemesine kesinlikle izin vermemelisiniz. Büyüdükçe kaçmanız zor oluyor. Tekneniz ne kadar büyük olursa olsun yüzen insanları kurtarmak için çok hızlı olmalısınız. Denizdeki herkesi kurtardığınızda oyundan ayrılıyorsunuz ancak JAWS olarak geri dönüyorsunuz. Bu sefer yüzen insanların peşine düşüyorsunuz.