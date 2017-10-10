Jelly Run, Ketchapp’ın birçok kez baştan başlamanıza rağmen bıkmayacağınız, hırs yapacağınız oyunları arasında. Daha çok sinir edici derecede zor bir o kadar bağımlılık yapan oyunlarla karşımıza çıkan yapımcının son oyununda jöleleri tuzaklarla dolu platformlarda zıplatarak ilerletiyoruz. Hareketli bir oyun ve bir anlık dalgınlığı asla kabul etmiyor.

Yine Ketchapp’ın bir oyunu olan Jelly Jump’ı oynamış olun olmayın, refleks gerektiren hareketli oyunları seviyorsanız, sinir sisteminiz de yeterince sağlamsa Jelly Run’ı hemen Android telefonunuza indirin. Oyunda durma lüksü olmayan jöleleri yönetiyoruz. Hız kesme tuşu olmadığından tuzakları aşmak için ekrana dokunup zıplıyoruz. Üzerinde son hız gittiğimiz platform kesik kesik. Daha da kötüsü; karşımıza çıkan yüksek duvarlar da hareketli yapıda.