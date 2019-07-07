Çeşitli engellerle dolu uzun yol boyunca bir jöle yapın. Çökmeleri önlemek için jöle şeklini değiştirin. Bu Android oyun seviyelerinde çılgınca bir yarış için hazır olun. Jöle karakteriniz otomatik olarak ilerler.

Jölenin engellere çarpmasından kaçınmalısınız. Karakteri farklı yükseklik ve genişlikteki kapılardan geçirin. Sadece ekrana parmağınızla dokunun, bloğun şeklini değiştirmek için yukarı veya aşağı kaydırın. Bitişe ulaşın ve ödüller kapın. Mükemmel bir şekil elde etmek için parmağınızı aşağı ve yukarı kaydırın!

Hadi yeteneğini göster ve jöleyi zemin üzerinde ne kadar süre tutabileceğini kanıtla!

Jelly Shift Özellikleri