Jetpack Jump'ta keşfedilmeyi bekleyen yeni yerlere ulaşmak için yüksekten uç: İşaret verilince dokunarak Zıpla ve gökyüzüne yüksel; gerekli mesafeyi kat edebilmek için tüm yakıtını kullanmayı unutma.

Eskisinden daha uzaklara uçabilmek ve yüksek puanını geçmek için jet çantanı ve koşu hızını yükselt. Ne kadar uzağa gidersen o kadar fazla para alırsın. Peki ya sen tek zıplayışta ne kadar uzaklaşabilirsin? Bir kartal gibi uçuracak basit ve bağımlık yaratıcı oynanışta dolaşmaya devam etmek için çeşitli yükseltmelere sahip ol.

Renkli tasarım ve keşfedilecek alanlara sahip olan bu oyunda her zaman oynamak için çevrimdışı kazançları da edinmeyi ihmal etme. İstersen VIP üyeliği ile oyunun daha eğlenceli ve güçlü hale getirebilirsin.