Hiçbir ücret ödemeden indirebileceğiniz ve hem Android hem de İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda kolaylıkla oynayabileceğiniz Jetpack VS. Colors, zorlu parkurlarda yarışabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Siyah arka plan üzerine tasarlanmış ve renkli bloklar ile donatılmış bu oyunda amaç, çöp adam karakterini doğru bir şekilde yönlendirmek ve engellerin arasından geçerek bölümü bitirmektir. Oyun içerisinde onlarca farklı bölüm yer almaktadır. Her bölümde farklı yarış parkurları bulunmaktadır.

Başrolde sırtında roket olan bir çöp adam karakteri bulunmaktadır. Çöp adamın roketini ateşleyerek parkura başlamalısınız. Roketinizden hangi renk çıkıyorsa sadece o renge ait bloklara temas edebilirsiniz. Aksi halde diğer renklere çarparsanız parkuru tekrar oynamanız gerekecektir. Parkurlarda ilerleyerek puanlar toplayabilir ve her seferinde daha iyi bir skor alarak yeni rekorlara imza atabilirsiniz. Kaliteli grafiklerin ve ses efektlerinin yer aldığı bu oyun ile eğlenceli dakikalar sizleri bekliyor.

Yüz binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çeken Jetpack VS. Colors, sıkılmadan oynayabileceğiniz heyecan dolu bir oyundur.