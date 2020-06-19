Jewel Shop 3D oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Kendi mücevherini yapmaya ne dersin? Her kadın ihtişamlı bir mücevheri hak eder. Kullanılan değerli taş kadar onlara verilen şekil de çok önemlidir. İşte burada devreye sen giriyorsun. Çünkü bu değerli taşlara bir şekil vermen gerekiyor. Bu önemli görevin üstesinden hakkıyla geleceğini düşündük.

Yapmanız gerekenler çok basit. Mücevher için verilen bir kalıp var. Bu kalıbın içine değerli taşlardan oluşan alaşımı döküyorsunuz. Donduktan sonra kalıbı kırıp şekli çıkartıyorsunuz. Daha sonra üzerine farklı bir madde döküyorsunuz. En sonda ise zımparayla istediğiniz şekle ve pürüzsüzlüğe ulaştırıyorsunuz. En son da eserini satıp para kazanıyorsun. İşte bu kadar basit. Artık sen de bir mücevher ustası olabilirsin. Fakat önce çıraklıktan başlayıp işi öğrenmelisin. Kendini geliştirdikten sonra senden daha iyisi çıkmaz. Zaten bu mükemmel atmosferde oyun oynamak sana da zevk verecektir. Boş zamanlarında güzel vakit geçirmek isteyenler için bire bir. Sen de güzel bir yeteneğim olsun istiyorsan oyunu indirip hemen oynayabilirsin.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.