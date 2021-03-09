JoJo, arkadaşlarınız, eşiniz, aileniz, sevdiklerinizle online konser ve etkinliklerin keyfini çıkarabileceğiniz eğlence platformlarından. Birbirinden farklı konser, stand up, gösteri, oyun, performansların sergilendiği etkinlik alanına canlı olarak katılabileceğiniz, yüksek kalitede konser/etkinlik yayınını izleme olanağı sunan yeni nesil eğlence platformu JoJo Android telefonlara Google Play’den indirilebiliyor.

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Cem Adrian, Koray Avcı, Şehinşah ve daha pek çok ünlü ismin konserlerini online izleyebileceğiniz, etkinlikleri takip edebileceğiniz kültür sanat eğlence platformu JoJo’nun mobil uygulamasını telefonunuza yüklemenizi öneririz. JoJo’nun sunduğu Odalı Bilet kategorisinden alacağınız 1 bilet ile 5 arkadaşınızı -telefon numaraları üzerinden- etkinliğe davet edebilirsiniz. Şarkılarına yüksek sesle eşlik etmek istediğiniz sanatçıların konserlerini, size özel sunulan odada arkadaşlarınızla birlikte izleyebilir, sınırsınız eğlenceyi gerçek bir etkinlik atmosferinde yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüntülü sohbet ederken eğlence ve enerji dolu güzel ortamı birlikte yaşamanın keyfine varabilirsiniz. Konser coşkusunu tek başınıza mı çıkarmak istiyorsunuz? Tekil Bilet kategorisinden 1 bilet alarak evinizi veya bulunduğunuz ortamı gerçek bir konser alanına dönüştürebilirsiniz.

JoJo, akıllı algoritmasıyla sizi tanır. İlgi alanlarınıza uygun içerikleri karşınıza çıkarır. Aynı zamanda sevdiğiniz ve beklediğiniz içeriklerin listesini yaptıysanız sizi bu içeriklerden haberdar eder.

JoJo konserlerine, etkinliklerine katılabilmek için üye olmanız gerekmektedir. JoJo’ya üyelik tamamen ücretsizdir ancak katılacağınız etkinliklere bilet satın almanız gerekmektedir.