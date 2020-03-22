Juicy Stack, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir eğlenceli ve zorlu bir bulmaca oyunu olan Juicy Stack oyununda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Oyunda meyve bloklarını bir araya getirerek yok etmeye ve puanlar kazanmaya çalışıyorsunuz. Sürükleyici ve bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız geekiyor.

Renkli görselleriyle de dikkat çeken oyunda tek yapmanız gereken en uygun blokları bir araya getirmek. Tetris oyununu da andıran oyunda benzer bir mekanik ile oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin de mutlaka denemesi gereken bir oyun diyebilirim.

Juicy Stack oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.