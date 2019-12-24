Jumanji: Epic Run, maceraya atıldığınız sonsuz koşu türünde Android oyunu. Dwayne Johnson’ın (The Rock) oynadığı aksiyon/fantastik film Jumanji: Yeni Seviye’den esinlenerek hazırlanmış. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan oyunda çalınan kutsal mücevherlerin peşine düşüyorsunuz. Kutsal Şahin Mücevherleri’ni geri alabilecek tek kişi sizsiniz. Macera oyunları, sonsuz koşu oyunlarını seviyorsanız Jumanji: Epic Run’ı kesinlikle oynamalısınız!

Crazy Labs tarafından geliştirilen Jumanji: Epic Run, filmden uyarlanan mobil oyunlar arasında. 4 boyutlu koşu oyunu olarak öne çıkan Jumanji’de her biri farklı yeteneklere sahip karakterlerle ormanı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Jumanji’den çalınan çok değerli mücevherleri kurtarabilecek tek kişi olarak işiniz oldukça zor. Sırtlardan kaçıyor, dağlara tırmanıyor, çığlardan sıyrılıyor, ölümcül şelalerden atlıyor, aralarında gergedan, akbaba, jaguarın da bulunduğu birçok tehlikeli hayvandan kaçıyorsunuz. Tehlikelerle dolu bu yolda orman dövüşleri de sizi bekliyor. Çeşitli güçlendiriciler de mevcut. Örneğin kalkan sizi engellerden korur. Altınlar oyunda öne geçmenizi sağlar. Mıknatıs yolunuza çıkan tüm altınları siler süpürür.