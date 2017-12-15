Galiba Jumanji filmini bilmeyen yoktur. Bir oyun yüzünden dünyadaki her şey alt üst oluyor ve bu oyunun sonlandırılması gerekiyor. Eğer oyun sonlandırılmazsa dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. İşte Jumanji'nin bu oyununda da aynı sistem işliyor. İster arkadaşlarınıza karşı isterseniz de çevrimiçi olarak başkalarıyla oynayabileceğiniz JUMANJI: THE MOBILE GAME'de en sevdiğiniz karakteri seçin ve tüm dünyayı kurtarmak için yolculuğa başlayın.

Dr Bravestone, Prof. Oberon, Yakut Roundhouse veya Moose Finbar karakterlerinden herhangi birini seçmeli ve antik laneti yenmek için oyunu kazanmalısınız. Ulaştığınız her noktada farklı engeller sizi bekliyor olacak. Gergedanlar ile dolu kanyonları, lanetli yılan ve timsah ile gölleri ve kimse tarafından bulunmamış yeni harikaları veya garip eserleri keşfedin.

Çevrimiçi modda PvP olarak rakiplerinizi yeneceksiniz ancak bu nasıl olacak? Her yetenek kartı yeni stratejiler ve rakibinizi yenmek için farklı yollar açıyor. Bu kartları doğru hamlelerle kullanın ve rakibinizi yenin. 40'dan fazla yetenek kartı bulunduran oyunda yükseltilebilir yetenekler ile akıllıca seçimler yapmalısınız.

Her bölgede çalan farklı tür müzikleri ve kendine özgü grafik yapısıyla oyuncuların ilgisini çeken Jumanji oyunun en kötü yanı, Türkçe dil desteğinin olmaması.