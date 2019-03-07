Jump Ball Blast Ⅱ

Adeta bizlere atari oyunlarını hatırlatacak olan Jump Ball Blast II ücretsiz bir arcade oyunu olarak yayınlandı.

İki farklı mobil platformda oyuncuların karşısına çıkan ve yüz binlerce farklı oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapımda oldukça renkli dakikalar bizleri bekliyor olacak. Basit grafiklerin ve sade arayüzlerin üzerine kurulu bir oyun olan Jump Ball Blast II ile gökyüzünde yer alan hedefleri vurarak yok etmeye çalışacağız. Görsel efektler bakımından oldukça zengin bir yapıda olan oyunda farklı görevleri yerine getirmek için ter dökeceğiz.

6 farklı insansız uçağın yer aldığı oyunda keşfetmek için çarpıcı ekipman ve araçların yer aldığı yapım aksiyon yüklü sahnelere sahip.

Google Play’de 4.5 gibi bir inceleme skor puanı alan yapım, 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.