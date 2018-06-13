Jump Ball, sarmal formda kuleden aşağı inmeye çalıştığınız süper zor, bir o kadar bağımlılık yapan beceri oyunu. Android platformunda benzerlerine sıkça rastladığımız zıplayan top oyununda ilerlemek için kuleyi döndürmeniz kafi oluyor lakin puan toplamak göründüğünden çok daha zor. Zorlu top oyunlarını seviyorum diyenlere tavsiye ederim.

Sadece Android platformunda indirilebilir olan ve 1 milyon indirmeye doğru hızla ilerleyen Jump Ball, Voodoo’nun Helix Jump oyununa oldukça benziyor. Zorluk düzeyi hızla artan oyunda puan almak için yapmanız gereken şey; kulenin boş noktalarından kendinizi bırakmak. Üzerinde zıpladığınız plakanın rengiyle düştüğünüzde denk geleceğiniz plakanın renginin uyuşması gerekiyor. Farklı renkte plakanın üzerine düştüğünüzde puanınız siliniyor. Kulenin hemen yukarısında ilerleme durumunuz gösteriliyor. Bu bar, bölümü geçmek için kaç düşüş daha gerçekleştireceğinizi gösteriyor.