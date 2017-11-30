Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Jump Drive mobil oyunu, etkileyici bir uzay atmosferine sahip yarı sonsuz bir tür beceri oyunudur.

Jump Drive mobil oyununda ustaca hazırlanan tehlikeleri delip geçmeniz gerekiyor. En küçük bir boşlukta gaza basarak tereyağından kıl çeker gibi o tehlike topundan çıkmalısınız. Ayrıca oyun boyunca hedefiniz enerji hücrelerini toplamak olacak. Bu enerji hücrelerini topladıkça uzayda hayatta kalma süreniz de uzayacak.

Oyunda bir uzay gemisini yönlendireceksiniz. Sürekli olarak yatay bir eksende ilerleyen uzay gemisine yön vermenin tek yolu ise onu hızlandırmak. Yani gemi siz dokunmasanız da hareketine devam ediyor ancak siz hızını belirleyebiliyorsunuz. Hareketli bariyerleri, lazer tuzaklarını ve enerji testerelerini alt etmelisiniz. Enerji hücrelerini toplayarak final bölgesine gidebilir ve öğrendiklerinizi orada sergileyebilirsiniz.

Oyunda 5 bölge ve buna bağlı 5 bölge geçidi bulunuyor. Ayrıca 260’ın üzerinde tehlikeli tuzak ve farklı kapasitelere sahip 20 uzay gemisi bulunuyor. Liderlik tablolarında rekabete girerek de başarınızı taçlandırabilirsiniz. Sıkılmadan oynayacağınız Jump Drive mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.