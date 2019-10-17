Jump & Goal (Zıpla ve Gol) Google Play Store’da ücretsiz indirilebilir olmasıyla APK’ya gerek duymadan, direkt Android telefonunuza indirip oynayabileceğiniz süper eğlenceli bir mobil futbol platform oyunu. Çizgi film stili harika grafik ve animasyonları ve farklı oynanışıyla mobilde öne çıkan Jump & Goal Türkçe adıyla Zıpla ve Gol oyununu şiddetle tavsiye ederim. Futbol temalı bağımlılık yaratan bir platform oyunu olmuş.

Jump & Goal (Zıpla ve Gol), toplu taşımada, durakta, misafirlikte, evde ve işte boş zamanlarınızda kafa dağıtmak için oynayabileceğiniz eğlence dozu yüksek ve kolay kontrollü mobil oyunlardan biri. Eğlenceli karakterlerin bulunduğu futbol oyununda ya bölüm bazlı ilerliyorsunuz ya da şut mücadelesine giriyorsunuz. Durmadan koşan oyuncunuzu zıplatarak defans oyuncularını geçmeye çalışıyor, son olarak kaleciyle yüz yüze geldiğinizde şutunuzu çekip fileyi havalandırıyorsunuz. Rakip oyuncuları atlatmak için ekrana basitçe dokunuyorsunuz ancak zamanlamanız harika olmalı, aksi halde oyuncuya takılıp baştan başlıyorsunuz. Bu arada oyuncular karşınıza çıkabildiği gibi geriden de gelebiliyorlar. Rakipleriniz çoğaldığında geçmesi de zor oluyor; bu noktada güçlendiriciler devreye giriyor. Hakemi çağırarak oyuncuları sahadan atıp önünüzü boşaltma veya sert şut çekip oyuncuları sahadan silme gibi etkili güçlendiriciler mevcut. Unutmadan, oyun hiç durmuyor. Altınlarınızı kullanarak veya oyun içi videoları izleyerek geri sarabiliyorsunuz.

Jump & Goal (Zıpla ve Gol) Android Oyunu Özellikleri