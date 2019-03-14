Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da oyun severlerle buluşan ve tamamen ücretsiz olarak hizmet veren Jump Jump BAM, havadan gelen küp bloklardan kaçarak puanlar toplayabileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir oyundur.

Basit kontrolleri ve kaliteli grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, gökyüzünden aşağı doğru inen küp dizinleri arasından zıplayarak puan toplamak ve seviye atlamaktır. Yatay olarak sıralanmış küplerin arasında tek bir boşluk yer almaktadır. Küpler üzerinize düşmeden bu boşluğa doğru yönelmeli ve küplerden kurtularak ilerlemelisiniz. Dikkatli bir şekilde ilerleyerek puanlar ve ödüller kazanabilirsiniz. Ayrıca maksimum skora ulaşarak zirveye adınızı yazdırabilirsiniz.

Oyun içerisinde toplam 8 farklı karakter yer almaktadır. Ayrıca 100’den fazla ilginç kutu modeli bulunmaktadır. Karakterinizi küplerin arasındaki boşluklara yönlendirerek zıplatmalı ve olabildiğince yüksek skora ulaşmalısınız.

Mobil platformda 100 binden fazla oyun tutkununu tarafından tercih edilen ve her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran Jump Jump BAM, stres giderebileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak göze çarpıyor.