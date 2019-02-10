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Jump Squad 7.9 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Jump Squad - Android İçin Klasik Oyunudur

Jump Squad

7.9
Android
Jump Squad
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Engellere takılmadan ilerlemeye çalışacağız.

Mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan Jump Squad bir klasik oyundur.

Data Hive Solutions tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Jump Squad ile karşımıza çıkan engellere takılmadan ilerlemeye çalışacağız. Oldukça hoş içeriklere sahip olan ve oyunculara renkli dakikalar yaşatacak olan yapım bünyesinde 27’den fazla karaktere de ev sahipliği yapıyor. Oyuncular seçtikleri karkaterler ile bölümleri tamamlamaya çalışacaklar.

Bazen zıplayarak bazen de eğilerek ilerlemeye çalışacakları oyunda günlük ödüller ve görevler ile de karşılaşacaklar. Oyun içerisinde ilerlerken karşımıza çıkan altınları da toplamaya gayret edeceğiz. Orta dereceli bir içerik kalitesine sahip olan yapımda kontroller de oldukça basit bir yapıda karşımıza çıkacak.

Google Play üzerinden 10 Ocak’ta oyunculara sunulan yapım şuanda binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Bakalım oyun beklenen ilgiyi görebilecek mi?

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