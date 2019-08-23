Jungle Adventures 3, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir macera oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyunda serinin önceki oyunlarında olduğu gibi macera kaldığı yerden devam ediyor. Kaliteli ve zengin içerikleriyle dikkat çeken oyunda engelleri geçiyor ve karakterinizi yöneterek ilerlemeye çalışıyorsunuz. Benzersiz bölümlerin ve eşsiz mekaniklerin yer aldığı oyunda son derece dikkatli olmanız da gerekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda arkadaşlarınızla birlikte de oynayabiliyorsunuz. Farklı temaların da yer aldığı oyunda renkli bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Nefesinizi kesecek sahnelere de sahip olan Jungle Adventures 3 oyununu mutlaka denemelisiniz.

Tamamen ücretsiz bir şekilde indirilip oynanan Jungle Adventures 3 adlı mobil macera oyunu Rendered Ideas tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Dileyen oyuncular hemen indirip oyunun tadını çıkarabilirler.