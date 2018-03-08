Jurassic World Alive, Pokemon Go benzeri oyunlar arasında en iyisi diyebilirim. Pokemon Go’nun dinozorlu versiyonu diyebileceğim oyun, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisini desteklemesiyle diğer dinozor oyunlarından ayrılıyor. Dışarıda dolaşıp DNA örneklerini toplamalı, laboratuvarınızda melezler yaratmalısınız. Dev dinozorlarla karşılaşmaya hazırlanın!

Pokemon Go gibi çevreyi dolaşarak oynadığınız harika bir artırılmış gerçeklik oyunu Jurassic World Alive. Dinozor Koruma Grubu’nun yeni bir üyesi olarak bulunduğunuz oyunda dinozorları ikinci bir yok oluştan kurtarma görevini üstleniyorsunuz. Etrafı gezerek daha önce kimsenin rast gelmediği etkileyici yeni ırkları da içine alan dinozorları bulmaya çalışıyorsunuz. Onları drone ile takip edip DNA örnekleri topluyor, geliştiriyor, laboratuvarınızda melezler yaratıyorsunuz. Ardından dinozorlarınızı diğer oyuncuların dinozorlarıyla dövüştürüyorsunuz.

Jurassic World Alive Özellikleri: