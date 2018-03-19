Just Jump, gerçek zamanlı olarak oluşturulan küpler üzerinde zıplayarak ilerlemeye çalıştığınız bir arcade oyunu. Ketchapp’ın birkaç oyunu birleştirerek hazırladığı zıplamaya dayalı zorlu bu oyun, reflekslerine güvenen herkese açık. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan oyun, zaman geçirmek için birebir.

Refleksleri test eden, sinir bozmak için hazırlanmış arcade oyunlardan biri Just Jump. Oyunun adından kolay olduğu fikrine kapılabilirsiniz ancak tam tersi; süper zor oynanış sunuyor. Üzerinde zıpladığınız platformlar ilerledikçe oluşturuluyor ve yapıları sürekli değişiyor. Uzayıp kısalan, yükselip alçalan küplü platformdan düşmemek için sağlam refleksleriniz olmalı.