Tac Lab imzalı mobil aksiyon oyunu olan Just Shot ile hayatta kalmaya hazır olun!

Aksiyonun tavan yaptığı Just Shot’da oyuncular birbirinden farklı alanlarda diğer oyunculara karşı hayatta kalabilmek için mücadele edecek, hayatta kalmanın yollarını arayacaklar.

Birbirinden farklı tehlikelere karşı direneceğimiz oyun içerisinde birden fazla karakteri kontrol edebilecek, düşman karşısında taktikler oluşturarak hayatta kalmanın yollarını arayacağız.

Oldukça renkli bir içerik yapısına sahip olan oyun da aksiyon ve eğlence iç içe oyunculara sunulurken giderek zorlu seviyeler ile de karşılaşacağız. Oyun içerisinde hayatta kaldıkça daha zorlu bir yapı bizleri bekliyor olacak.

Basit ama bir o kadar da bağımlılık yapıcı bir oyun olarak ifade edilen Just Shot günümüze kadar 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynandı.