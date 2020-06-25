Buildup Studio tarafından geliştirilen K-POP Idol Producer fantastik yapısı ile rakiplerinden ön plana çıkıyor.

Hem Android hem de iOS platformunda oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran yapım simülasyon oyunları arasında yer alıyor.

Renkli içerikleri ile oyuncuların karşısına çıkan yapım da birbirinden farklı hem erkek hem de dişi karakterler ile de tanışma fırsatı bizleri bekliyor olacak.

Oyuncular işyerlerine yetenekli stajerler alacak, onları geliştirecek ve daha verimli hale getirerek işlerinde kullanabilecekler.

Çeşitli TV Showlarına da el atacak olan oyuncular, bu Showlarda izleyenlerin dikkatini çekmeye çalışacaklar.

Aksiyondan ve gerilimden uzak yapısı ile rakiplerinden sıyrılan oyun ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.