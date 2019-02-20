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Kapi Hospital Tower 1.49.30 (Android)
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  4. Kapi Hospital Tower - Android İçin Klasik Oyunudur

Kapi Hospital Tower

1.49.30
Android
Kapi Hospital Tower
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Hastanede insanları tedavi edeceğiz.

Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Kapi Hospital Tower ile eğlenceli anlar bizleri bekliyor olacak.

Birbirinden farklı şikayetler ile karşımıza çıkan insanları tedavi edeceğimiz yapımda yeni tecrübeler edinerek iyi doktor olmaya çalışacağız. Büyük bir hastaneyi de yöneteceğimiz oyunda insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacak ve onları eskisi gibi sağlıklı günlerine döndürmeye çalışacağız.

Basit arayüzlere ve kullanıcı dostu içeriklere sahip olan yapımda grafik açıları da oldukça başarılı bir yapıda karşımıza çıktı. Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan yapımda aksiyon ve gerilimden ziyade eğlenceli anlara tanıklık edeceğiz.

Şuanada kadar 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, kitlesini artırmaya devam ederken aldığı güncellemeler ile de daha geniş bir yapıya kavuşmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.

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