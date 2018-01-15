Kebap World, birbirinden leziz tatların olduğu Anadolu mutfağını içeren yemek yapma oyunu. Zengin Türk mutfağını öne çıkaran süper eğlenceli bu zaman yönetimi oyununu oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Android telefonunuza ücretsiz indirip hemen oynamaya başlayın.

Android platformunda birçok yemek pişirme, yemek hazırlama, yemek yapma oyunu mevcut ancak Kebap World adından da tahmin edeceğiniz üzere yerli yapım olmasıyla öne çıkıyor. Kebap, pide, çay, bol köpüklü ayran, turşu gibi Türk mutfağına has lezzetleri sunduğumuz bir restoranı işletiyoruz oyunda. Restoranımıza gelen müşterileri en iyi şekilde karşılıyor, siparişlerini alarak fazla bekletmeden sunuyoruz. Tabii ki menüyü hazırlarken müşterilerimizin istedikleri şekilde sunmamız önemli. Aksi halde para vermeden restoranımızı terk ediyorlar. Mutlu müşteriler de bahşiş bırakıyor.

3 ayrı restoranda 100’ün üzerinde bölüm sunan yemek oyununda sadece bulunduğumuz yerde değil, ülkenin hatta dünyanın genelinde tanınan bir restoran işletmecisi olmak için uğraş veriyoruz. Sadece Türk yemeklerinin sunulduğu restoranızı zincir haline getirmek için gece gündüz çalışmaya hazır mısınız?