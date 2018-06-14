Kind of Soccer 2018, futbol oyunu olarak geçse de çok farklı bir oynanış sunuyor. Klasik gol atmak yerine topu hakeme atarak puan kazandığınız eşsiz bir mobil futbol oyunu. Retro görselli spor oyunlarını seviyorsanız, tavsiye ederim. Hem ücretsiz hem de sadece 30MB boyutunda!

Görselleri, sesleri, oynanışıyla seneler öncesinin futbol oyunlarını anımsatan Kind of Soccer 2018’de amaç; gol atmak değil. Evet, bu futbol oyununda topu kaleyle buluşturmak için mücadele etmiyorsunuz. Bunun yerine çok önemli bir maçta ardı ardına hata yapmış bir hakemi hedef alıyorsunuz. Sahada kaçacak yer arayan hakemi vuruşlarınızla bitirdiğiniz an maç sonlanıyor. Tüm oyuncuların hakem üzerine oynadığı sıra dışı maçlarda hareketler de çılgınca oluyor. Rakiplerinizin yanaşmasını önleyen bomba, topu saha etrafında dilediğinizce sürüklemenizi sağlayan mıknatıs gibi sahada üstünlük kurmanızı sağlayan yardımcılarınız mevcut.