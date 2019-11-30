Aksiyon ve macera dolu bir krallık mücadelesi için kolları sıvayacağınız ve küllerinizden doğarak sıfırdan kendi imparatorluğunuzu kuracağınız Kingdom Adventurers, mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlenceli grafik tasarımı ve sürükleyici savaş senaryosu ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, canavarlar tarafında el koyulan topraklarınızı geri almak için stratejiler geliştirmek ve çeşitli özelliklere sahip yüzlerce askerden yararlanarak nefes kesen imparatorluk savaşları yapmaktır.

Topraklarınızı canavarların elinden almak için güçlü bir ordu kurmalı ve farklı savaş taktikleriyle düşmanlarınızı etkisiz hale getirmelisiniz.

Oyunda ordunuza alarak krallığınızı askeri kolunu oluşturabileceğiniz büyüler, kılıç şövalyeleri, okçular ve daha onlarca farklı yeteneğe sahip savaşçı askerler yer almaktadır. Sıfırdan bir ülke inşa ederek düşmanlarınızla bağımsızlık mücadelesi etmeli ve çeşitli alanlarda ticarete atılarak ülke ekonomisini düzeltmelisiniz.

Android ve İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan kolaylıkla erişeceğiniz Kingdom Adventurers, geniş oyuncu kitlesine sahip sürükleyici bir oyundur.