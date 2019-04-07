İndir 46.00 MB
Kings Hero 2: Academy 1.916 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Rol Yapma
  5. Kings Hero 2: Academy - Android için Rol Yapma Oyunu

Kings Hero 2: Academy

1.916
Android
Kings Hero 2: Academy
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
Kings Hero 2: Academy 1 - 1
Kings Hero 2: Academy 2 - 2
Kings Hero 2: Academy 3 - 3
Kings Hero 2: Academy 5 - 4
Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika deneyim sunan bir rol yapma oyunu

Kings Hero 2: Academy, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil rol yapma oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğinizi düşündüğüm bir mobil rol yapma oyunu olan Kings Hero 2: Academy, sıralama tabanlı bir dövüş oyunudur. Fantastik haritaları ve kendine has atmosferiyle dikkatimizi çeken oyunda gerçek zamanlı mücadelelere dahil oluyorsunuz. Dört farklı ve birbirinden güçlü karakter sınıfına sahip olan oyunda seçtiğiniz sınıfı yüceltiyor ve diğer oyunculara meydan okuyorsunuz. Farklı özel güçleri de kontrol edebileceğiniz oyunda kullandığınız ekipmanları geliştirerek daha güçlü bir konuma gelebiliyorsunuz. Hem çevrimiçi hemde çevrimdışı oynayabileceğiniz Kings Hero 2: Academy oyununu kaçırmayın.

Kings Hero 2: Academy oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR