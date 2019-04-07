Kings Hero 2: Academy, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil rol yapma oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğinizi düşündüğüm bir mobil rol yapma oyunu olan Kings Hero 2: Academy, sıralama tabanlı bir dövüş oyunudur. Fantastik haritaları ve kendine has atmosferiyle dikkatimizi çeken oyunda gerçek zamanlı mücadelelere dahil oluyorsunuz. Dört farklı ve birbirinden güçlü karakter sınıfına sahip olan oyunda seçtiğiniz sınıfı yüceltiyor ve diğer oyunculara meydan okuyorsunuz. Farklı özel güçleri de kontrol edebileceğiniz oyunda kullandığınız ekipmanları geliştirerek daha güçlü bir konuma gelebiliyorsunuz. Hem çevrimiçi hemde çevrimdışı oynayabileceğiniz Kings Hero 2: Academy oyununu kaçırmayın.

Kings Hero 2: Academy oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.