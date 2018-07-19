Kings.io, en büyük avatar olmak için mücadele verdiğiniz gerçek zamanlı çok oyunculu mobil oyun. Küçük bir avatar olarak başladığınız, rakiplerinizi yiyerek büyüme gösterdiğiniz süper eğlenceli bu oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Offline (internetsiz) oynama seçeneği de sunuyor. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

İlk olarak Android platformunda indirilebilir olan online savaş oyununda ağızlarından alev topu atan ilginç avatarların yerine geçiyorsunuz. En fazla 6 oyuncunun yer alabildiği haritalarda hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Diğer .io oyunlarında olduğu gibi tüm oyuncular eşit şartlarda mücadele etmiyor. Oyuna dahil olduğunuzda genellikle sizden çok daha büyük avatarlarla karşılaşıyorsunuz. Haritaya gelişigüzel yerleştirilmiş noktaların yanı sıra rakipleri yemek veya çarpmak büyümenizi sağlıyor. Avatarınız başka bir oyuncuya dokunursa patlıyorsunuz ve sonrasında oyun bitiyor.

Kings.io Özellikleri: