Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen King’s Knight mobil oyunu, retro bir macera oyununu günümüz teknolojisiyle birleştirerek mobil oyun platformuna kazandıran ve rol yapma tarzında oynanan bir oyundur.

King’s Knight aslında daha önce piyasaya sürülmüş oldukça da beğeniyle karşılanmış bir oyundu. Tam 30 yıl sonra bu oyun mobil platformda tekrar vücut buldu. Hikaye bazlı mobil oyunda Olthea Prenses’i kaçırılmıştır. 4 yürekli savaşçı ise prensesi kurtarmak için kolları sıvar. Kahramanlarınızla birlikte güçlü ordulara meydan okuyarak prensesi geri getirmelisiniz.

Dikey ekran olarak dört savaşçıyı aynı anda yönetebilir ve çok oyunculu olarak da oynayabilirsiniz. Rol yapma tarzında oynanan King’s Knight mobil oyununda aksiyona doyacaksınız. Sıkılmadan oynayacağınız King’s Knight mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.