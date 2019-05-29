Vespa Inc tarafından geliştirilen King's Raid mobil rol oyunları arasında yer alıyor. Android ve İOS platformunda 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan King's Raid 3D aksiyon RPG oyunu olarak adından söz ettiriyor. Destansı bir yolculuğa çıkacağımız oyunda dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncu ile karşı karşıya gelecek ve gerçek zamanlı olarak mücadelelere katılacağız.

Birbirinden farklı çok sayıda kahramanların yer aldığı yapımda çarpıcı görseller eşliğinde yüksek kaliteli grafikler ile savaşabileceğiz. Çeşitli kahramanları için sık sık güncelleme alan yapımda dünya çapında etkinlikler ile ödüller yer alıyor. Gerçek zamanlı PvP savaşları eşliğinde mücadelelere katılacağımız oyunda sürükleyici bir oynanış ile karşılaşacağız.

Yapım Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme puanı ile sergilenmeye devam ediyor.