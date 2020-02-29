Tüm dünyayı gezerek karavan restoranınızda birbirinden lezzetli yemekler yapacağınız ve geniş bir müşteri kitlesi oluşturarak popüler bir aşçı olacağınız Kitchen Scramble 2, mobil platformda klasik oyunlar kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyunculara hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Birbirinden güzel restoran karavanlarda aşçılık yaparak dünyaca bilinen popüler yemekler yapacağınız ve seviye atladıkça farklı ülkelere yolculuk yapacağınız bu oyunda yapmanız gereken, karavanınızda lezzetli yemekler pişirerek müşterilerinizin siparişlerini zamanında servis etmek ve para kazanarak yeni karavanlar satın almaktır. Etkileyici grafikleri ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir aşçılık oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda farklı donanımlara sahip onlarca karavan yer almaktadır. Dilediğiniz karavanı seçerek restoran haline getirebilir ve gittiğiniz yerlerde lezzetli yemekler yaparak müşterilerinizi memnun etmelisiniz. Para kazandıkça karavanınızı yükseltebilir ve yeni yemek tariflerinin kilidini açabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarının hizmetin sunulan ve 100 binden fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Kitchen Scramble 2, stres gidereceğiniz eşsiz bir oyundur.