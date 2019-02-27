KitUP uygulaması ile Android cihazlarınızdan yüzlerce kitabın özetini okuyabilirsiniz.

İş, okul vb. nedenlerle kitap okumaya vakit ayıramıyorsanız ve bazı kitaplar hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız, KitUP uygulamasını mutlaka denemelisiniz. Yüzlerce kitabın 15 dakikada okuyabileceğiniz ve dinleyebileceğiniz versiyonlarını sizlere sunan KitUP uygulamasında, kitabın en önemli noktalarını okuyarak kitabın tamamına vakıf olabilmeniz mümkün olabiliyor.