Kitap okuyacak vaktiniz yoksa, KitUP uygulaması ile 15 dakikada kitap özetlerini okuyabilirsiniz.
KitUP uygulaması ile Android cihazlarınızdan yüzlerce kitabın özetini okuyabilirsiniz.
İş, okul vb. nedenlerle kitap okumaya vakit ayıramıyorsanız ve bazı kitaplar hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız, KitUP uygulamasını mutlaka denemelisiniz. Yüzlerce kitabın 15 dakikada okuyabileceğiniz ve dinleyebileceğiniz versiyonlarını sizlere sunan KitUP uygulamasında, kitabın en önemli noktalarını okuyarak kitabın tamamına vakıf olabilmeniz mümkün olabiliyor.
Ekonomi, Bilim, Tarih, Kişisel Gelişim, Psikoloji, İş ve Yönetim, Spor ve Beslenme gibi kategorilerde sunulan ve kurgusal olmayan kitaplara ulaşabileceğiniz KitUP uygulaması, profesyonel becerilerinize katkıda bulunacak kitap özetleri sunuyor. 7 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanabileceğiniz KitUP uygulamasını beğendiğiniz zaman da aylık ve yıllık ödeme planlarından birini seçerek kullanmaya devam edebilirsiniz. Eğer siz de kendinizi geliştirmek ve ilgi alanınızdaki sektör hakkında profesyonel beceriler kazanmak istiyorsanız, KitUP uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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