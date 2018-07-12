KlikIt Original, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir masa oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız.

Renkli ve heyecan verici deneyim sunan bir mobil masa oyunu olan KlikIt Original, stratejik hamleler yaparak rakiplerinizi alt etmeye çalıştığınız bir oyundur. Dünya çapındaki oyunculara meydan okuyabileceğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşıp liderlik koltuğuna oturabiliyorsunuz. Farklı ve zorlu seviyelere de sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Basit bir oynanışa ve renkli grafiklere sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Birbirinden özel hediyeleirn de sahibi olabileceğiniz oyunda keyifli anlar geçirebiliyorsunuz. Ekstra özel güçler de kullanarak rakiplerinizin önüne geçebileceğiniz oyunda altınları toplamanız gerekiyor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız KlikIt Original sizleri bekliyor.

KlikIt Original oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.