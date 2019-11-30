Kendi şehrinizi inşa ederek çeşitli alanlarda üretim yapacağınız ve ticarete atılarak şehrinizi geliştireceğiniz Klondike Adventures, Android ve iOS sürümleri ile iki farklı platformdan kolaylıkla erişeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, sıfırdan çiftlik kurarak birbirinden lezzetli meyve ve sebzeler üretmektir. Ürettiğiniz ürünleri farklı kasabalara pazarlayarak ekonomiyi geliştirebilirsiniz.

Alaska’nın vahşi ortamında bulunarak kendinize boş bir bölge seçecek ve çiftliğinizi inşa etmeye başlayacaksınız. Türlü zorluklara ve vahşi hayvanlara karşı mücadele ederek çiftliğinizden maksimum verimi almalı ve görevleri tamamlayarak sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız.

Oyunda şehrinize kurabileceğiniz değirmenler, çiftlikler, tarlalar, çeşitli bina ve üretim merkezleri yer almaktadır. Ayrıca görev dağılımı yaparak işlerin zamanında yetişmesini sağlayabileceğiniz birçok farklı işçi bulunmaktadır.

Büyüleyici bir manzara eşliğinde şehrinizi yöneterek lezzetli yiyecekler üretebileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan Klondike Adventures, geniş bir kitleye hitap eden kaliteli bir yapımdır.