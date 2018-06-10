Knife Rush, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Ortadaki yuvarlak kırma bıçaklarınızı fırlattığınız oyunda zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz renkli ve eğlenceli bir mobil beceri oyunu olarak nitelendirebileceğim Knife Rush, stres atmak için birebir. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken en uygun zamanda ekrana dokunmak ve bıçakları hedefe fırlatmak. Yüksek puanlara ulaştıkça farklı türde bıçakların da kilitlerini açabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer bu tarz bir beceri oyunu arayışınız varsa mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Rengarenk atmosferi ve sürükleyici etkisiyle Knife Rush sizleri bekliyor.

Knife Rush oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.