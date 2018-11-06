Knights & Dungeons, destansı ve macera dolu bir aksiyon RPG oyunudur. Kendi şövalyeninizi tasarlayın ve özelleştirin ve bir maceraya katılın. Karakteri tek elinizle rahatça kontrol edin ve anında saldırabilecek özelliklerle birlikte tasarlayın. Bu oyunda zorlu düşmanlarla kapışacaksınız.

Knights & Dungeons'un hiç bitmeyen rol oynama görevi sizi bekliyor. En karışık zindanları keşfedin, düşmanları vurun, patronları dövün, altın ve eşya kazanın. Kazandığınız bu değerli parçaları satın ve karakterinizi özelleştirin. Şövalyenize alacağınız her yeni özellik ve beceri ile daha güçlü bir karakter ortaya koyun.

Knights & Dungeons Özellikleri