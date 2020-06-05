Kolor! oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir masa oyunudur.

Zeka oyunları oynamayı sevenler burada mı? Hem oyun oynayarak güzel vakit geçirmek hem de zekanızı geliştirecek aktivitelerde bulunmak istiyorsanız bu oyun tam size göre. İstediğiniz her ortamda zevkle oynayabilirsiniz.

Oyun aslında çok kolay bir kuraldan oluşuyor. Aynı renkleri bir araya getirerek patlamalarını sağlamalısınız. Bunun için de size yerleştirmek için verilen blokları doğru konumlandırmanız gerekiyor. Strateji yapma yeteneğiniz varsa hemen çözebileceğiniz eğer yoksa da bir kaç bölümde kendinizi geliştirebileceğiniz harika bir oyun. Ortadaki tabloda ne kadar az boyalı alan kalırsa sizin için o kadar iyi. Problem çözme becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak yaratıcı bir oyun. Siz de oyun oynayarak hem eğlenip hem de öğrenmek istiyorsanız bu oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.