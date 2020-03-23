Korona Önlem, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan online corona virüsü testi uygulaması. Eğer kendinizde veya yakınınızda koronavirüs olduğunu düşünüyorsanız, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bu mobil uygulamadaki soruları yanıtlayarak durumunuzu öğrenebilirsiniz.

Çin’in Vuhan şehrinde başlayıp ülkemize kadar gelen ve tüm Dünya gibi ülkemizde de can almaya devam eden Covid-19 salgını riski taşıyıp taşımadığınızı hemen kontrol edebileceğiniz bir uygulama Korona Önlem. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan Korona Önlem mobil uygulaması, sorular üzerinden testi gerçekleştiriyor. T.C. kimlik numaranız, baba adınız, doğum yılınız ve telefon numaranızı girip teste başlıyorsunuz. “Kronik hastalığınız var mı varsa hangileri?”, “Son 14 gün içinde seyahat ettiğiniz ülke var mı?”, “Son 14 gün içerisinde herhangi bir sağlık merkezinde bulundunuz mu?” “Son 14 gün içerisinde solunum yolu hastalığı olan birisiyle temasınız oldu mu?”, “Ateşiniz kaç derece?”, “Ateş dışında öksürük, baş ağrısı, burun akıntısı, nefes darlığı gibi şikayetleriniz var mı?” gibi sorular hazırlanmış. Basitçe seçimler yaparak ilerliyor, sonunda koronavirüsü ile karşılaşmış olma ihtimalinizi öğrenip buna göre yönlendirme alıyorsunuz.