Kung Fu Z, görselleri, efektleri, müzikleri, oynanışıyla eski atari oyunlarını akıllara getiren zombili beat ‘em up oyunu. Çin dövüş sanatlarından kungfu ile ilgilenen Zak adında bir karakterle dünyayı zombilerin kıyametinden kurtarıyorsunuz. Sabah motivasyonunu zombileri temizleyerek sağlayan karakterimize bu tehlikeli yolculuğunda eşlik etmeye hazır mısınız?

Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan klasik arcade aksiyon ve dövüş oyunu Kung Fu Z, old-school oyuncuları kendisine bağlıyor. Retro müzik ve grafiklerle nostalji yaşatan yapım, yan kamera bakış açısından oynanış sunuyor. Sağdan soldan sürekli olarak gelen zombileri farklı dövüş teknikleri kullanarak savuşturuyorsunuz. Evet, bu zombi oyununda tek silahınız tekmeniz. Karakterinizi geliştirebiliyorsunuz lakin reflekslerinizi coşturmadığınız sürece hayatta kalma şansınız yok.