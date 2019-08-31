Kur'an Akademi uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden Kur’an-ı Kerim’i öğrenebilmeniz çok daha kolay hale geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geliştirilen Kur'an Akademi uygulaması, Kur’an araştırmacıları ve yeni başlayanlar için oldukça faydalı özellikler sunuyor. Kur’an-ı Kerim’in tamamını okuyabileceğiniz uygulamada sureleri alfabetik olarak, nüzül sırası veya Kur’an sırasına göre sıralayarak okumaya başlayabilirsiniz.

Sureler, cüzler, hatim gibi kategoriler sunan Kur'an Akademi uygulamasında okuduklarım ve konu listelerim seçenekleri ile kaldığınız yerleri takip edebiliyorsunuz. Gelişmiş Arapça arama seçenekleri sunan Kur'an Akademi uygulamasında Kur’an Radyo’yu da ücretsiz olarak dinleyebilirsiniz.

Uygulama özellikleri