Mobil dünyaya yeni giriş yapan Orange Cube Inc imzası ile geliştirilen Labyrinth of the Witch bir rol oyunudur.

Android ve İOS platformu oyuncularına ücretsiz olarak sunulan ve piksel grafikler eşliğinde oynanan Labyrinth of the Witch ile benzersiz bir rol deneyimi bizleri bekliyor olacak. Anime oyunlarından esinlenilerek karşımıza çıkan yapımda oyuncular erkek ve dişi karakterler arasından seçimler yapacak ve kendilerinden istenilen görevleri başarmak için ter dökecekler.

Sürekli değişen zindanlarda mücadele edeceğimiz oyunda stratejik adımlar atacak ve karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hale getireceğiz. Basit oyun mekanikleri eşliğinde oynanan oyunda dileyen oyuncular replay özelliği ile yaptıkları savaşları arkadaşları ile paylaşabilecekler.

Aksiyon dolu bir oynanışa sahip olan yapımda oyuncular son teknoloji piksel sanat ve animasyonlar ile karşılaşacaklar.