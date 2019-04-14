Labyrinths of the World: Secrets of Easter Island

Esrarengiz olayları araştırarak gizli nesnelere ulaşabileceğiniz ve ipuçları toplayarak macera dolu bir serüvene atılabileceğiniz Labyrinths of the World, mobil platformda klasik oyun kategorisinde yer alan sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.

Çarpıcı grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, çeşitli ipuçlarına ulaşarak kayıp objeleri bulmak ve görevleri tamamlamaktır. Ateş püsküren dev yaratıklara karşı mücadele ederek tüm dünyayı kurtarabilirsiniz. Çeşitli yapboz ve bulmaca oyunları oynayarak gizli nesneler bulabilir ve yaratıkların izini sürebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile bağımlısı olabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda binlerce gizli nesne ve birçok ipucu yer almaktadır. Ayrıca her bölümde farklı yapboz, bulmaca ve eşleştirme oyunları bulunmaktadır. Oyunları başarıyla tamamlayarak çeşitli ödüller ve ipuçları kazanabilirsiniz. Bu sayede gizli nesnelere ulaşabilir ve yaratıların yerlerini bulabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Labyrinths of the World, binlerce oyun severin keyifle oynadığı kaliteli bir oyundur.