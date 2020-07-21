Pistin sonundaki birinci kişi olmak için başkalarıyla yarıştığınız eğlenceli koşu oyunu Ladder.io'ya hoş geldiniz. Sona ulaştığınızda jetpack gücü sayesinde mümkün olduğunca yükseğe zıplayacaksınız.

Ladder.io'da merdiveninizi ne kadar iyi yerleştirdiğinize bağlı olarak jetpack yakıt toplayacaksınız. Jetpack ile merdiven yerleştirmek zorunda kalmadan platforma atlayabilirsiniz. Oyun sırasında para toplayacaksınız. Madeni paralarla son puanınızı artırmak için kayma hızınızı ve vadi derinliğinizi yükseltebilirsiniz.

Şansınızı deneyin ve şans çarkını döndürerek her gün ödüller kazanın. Her gün ödül talep ederek puanlarınızı artırabilirsiniz. Diğer oyuncularla yarışın ve bu renkli ve eğlenceli oyunda gerçek ustanın kim olduğunu gösterin.