Google’ın Bağımsız Oyun Festivali’nde ilk 10’a girmeyi başaran Last Arrows mobil aksiyon oyunları arasında yer alıyor.

RedSugar tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda yayınlanan Last Arrows hikâye modu eşliğinde oynanabiliyor. Hayatta kalmaya çalışacağımız yapım içerisinde canavarlarla dolu bir atmosferde mücadele edeceğiz.

Farklı temalara sahip farklı alanlarda canavarlara karşı savaştığımız oyunda bir yay ve okumuz olacak. Oyuncular bu yay ve ok ile birlikte karşılarına çıkan canavarları etkisiz hale getirerek ilerlemeye çalışacaklar.

Yapım içerisinde ilerledikçe yeni düşman modellemeleri de çıkmaya devam ediyor. Oyun da farklı düşman tipleri de ilerledikçe geliyor.

Android ve iOS olmak üzere 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapım sürükleyici atmosferi ve basit yapısı ile yeni oyunculara da ulaşmaya devam ediyor.