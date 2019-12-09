Last Cloudia

İnsanların ve hayvanların bir arada yaşadığı bir dünya, Granzelia! Harabe Tanrısı'nın başlattığı savaş geçti ve insanlık şimdi barış içinde yaşıyor. Ancak Şövalye Tugayı 12. bölümüne genç bir kadını kurtarma görevi verildiğinden dolayı işler değişmeye başladı. Genç, ateşli bir şövalye Kyle ve korkusuz bir canavar olan Rei, imparatorluğa tehdit yağdırıyor.

Özel gerçek zamanlı savaşlarla daha çok bağlantıda kalın! Süper gösterişli hareketlerin tadını çıkar ve canavarlar patronlara karşı savaşırken acele et. Kişilikleri gerçekten size hitap etmeyen güçlü karakterlerden bıktınız mı? Karakter büyüme sistemiyle, bu oyunda yer alan tüm karakterler partinin en güçlüsü olmak için eşit fırsatlara sahip.

Arena PVP'nin sahnesi hazırlandı. Hiçbir iki karakter aynı istatistiklere sahip olmayacak. Partinizi yapmak için en sevdiğiniz karakterleri özelleştirin ve zirveye çıkın.