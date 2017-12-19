Last Zombie, 9 türde silahla donatılmış paralı askerlerle zombi ordusunu durdurmaya çalıştığınız aksiyon, strateji ve rpg öğelerini harmanlayan sürükleyici bir yapım. Android platformuna özel çıkış yapan yapım, ücretsiz ve internetsiz oynama seçeneği sunuyor.

Büyük kafalarıyla dikkat çeken karakterlerle zombi saldırısını engellemeye çalıştığınız oyunda zombilerle sizin aranızda set bulunmakta. Amacınız; zombiler sınır noktasına gelmeden hepsini öldürmek. Tamamen sizin kontrolünüzde üç karakter mevcut ancak platformun yan tarafında da size yardımcı olan karakterler bulunmakta. Karakter diyorum zira; yardımcılar arasında polisten rugby oyuncusuna, kırmızı başlıklı kızdan askere pek çok ilginç karakter bulunmakta.

Oyunda gün geçtikçe zombilerin sayısı artmakla kalmıyor, daha da güçleniyorlar, üzerimize daha hızlı gelmeye başlıyorlar. Boss olarak geçen dev yaratıklar da hemen arkalarından gelmeye başlıyor. Bu noktada oyunun rengi değişiyor. Strateji uygulama gücünüzü açığa çıkarmanız gerekiyor. Yükseltmeler, güçlendiriciler, gerekirse takım üyesi değişikliği yapıyorsunuz.