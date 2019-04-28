Law of Creation: A Playable Manga

Onlarca farklı karakterden dilediğinizi yöneterek macera dolu bir serüvene atılacağınız Law of Creation, 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve keyif veren ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, evrende gerçekleşen olağanüstü olayları inceleyerek bir anda ortaya çıkan zombilerle mücadele etmek ve insanlığı büyük bir beladan kurtarmaktır. Oyunda farklı özel güçlere sahip birçok karakter yer almaktadır. Kendi karakterinizi seçerek maceraya atılmalı ve esrarengiz mekanlarda dolaşarak zorlu görevleri yerine getirmelisiniz. Sürükleyici özelliği ve sıra dışı tasarımı ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı kadını ve erkek karakter yer almaktadır. Her birinin farklı özellikleri ve silahları bulunmaktadır. İstediğiniz karakteri seçerek zombilerle savaşabilir ve görevleri tamamlayarak sır dolu olayları açığa çıkartabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sitemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Law of Creation, mobil platformda macera oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan keyif verici bir oyun olarak öne çıkıyor.