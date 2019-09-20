Leaf Blower 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Vakit geçirmek için tercih edebileceğiniz sürükleyici oyunlardan bir tanesi olan Leaf Blower 3D, birbirinden zorlu bölümleri tamamlamanız gereken bir oyundur. Oyunda renkli küpleri platformdan aşağı atarak alanı temizlemeye çalışıyorsunuz. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan Leaf Blower 3D, muıtlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Leaf Blower 3D sizleri bekliyor. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız engellere dikkat etmek. Reflekslerinizi de sınayabileceğiniz Leaf Blower 3D oyununu kaçırmayın.

Leaf Blower 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.