Onlarca farklı savaş kahramanı ve silahla aksiyon dolu savaşlara katılabileceğiniz League of Berserk, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan ve mobil platformda rol oyunları arasında yer alan eşsiz bir oyundur.

Basit ama eğlenceli grafikleri ve aksiyon dolu sahneleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, savaş kahramanınızı ve silahınızı seçerek rakiplerinizle birebir mücadele etmek ve ganimet toplamaktır. Farklı özelliklere ve savaş aletlerine sahip birçok karakter arasından dilediğinizi seçerek zorlu savaşlara katılabilir ve hünerlerinizi sergileyerek rakiplerinizi yerler bir edebilirsiniz. Savaşı kazanmak için stratejik hamleler yapmalı ve rakiplerinizin zayıf yanlarını bularak onları etkisiz hale getirmelisiniz. Aksiyona doyabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir savaş oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda farklı görünüme ve özel güçlere sahip onlarca karakter bulunmaktadır. Ayrıca düşmana karşı kullanabileceğiniz kılıç, balta, dikenli top, balyoz ve daha birçok ölümcül silah yer almaktadır.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz League of Berserk, ücretsiz oyunlar arasında bulunmaktadır.